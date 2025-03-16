Gazze’de Toplu Mezarlar Açılmaya Devam Ediyor

İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLER

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Gazze Şeridi’nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi’nin bahçesine gömülen 17 kişinin cesedine ulaşıldı. Toplu mezarların açılması ile birlikte çalışmalar devam ediyor.

DEFİNLER VE KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI

Filistin Sivil Savunma ekipleri tarafından çıkarılan cenazelerin 9’unun kimlikleri, aileleri tarafından tespit edildi. Diğer 8 cenaze ise Adli Tıp Kurumu’na teslim edildi. Kimlik tespiti yapılan cenazelerin farklı mezarlıklara defnedileceği bilgisi alındı. Şifa Hastanesi’nin bahçesinde geçtiğimiz perşembe gününden bu yana toplam 78 kişinin cenazesine ulaşıldığı bildiriliyor.