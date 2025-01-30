Gazze’de Üçüncü Rehine Takası Gerçekleşti

HAMAS’IN REHİNELERİ KIZILHAÇ’A TESLİM EDİLDİ

Hamas’ın elindeki üç İsrailli rehine, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde Kızılhaç’a teslim edildi. İsrail ordusu, bu rehinelerin Kızılhaç yetkililerinden teslim alındığını doğruladı. Rehine teslimi sırasında Hamas’ın silahlı kanadı olan El-Kassam Tugayları’na mensup birçok üye Cibaliye’de toplandı. Bugün serbest bırakılan rehineler arasında İslami Cihad’ın elinde bulunan iki kişi de yer alıyor; 29 yaşındaki Yehoud ve 80 yaşındaki Gadi Mozes de bunlar arasında bulunuyor. Filistin medyası, takasın Hamas’ın öldürülen lideri Yahya Sinvar’ın Han Yunus’taki evinin önünde gerçekleşeceğini bildirdi. Ayrıca, Hamas’ın elindeki beş Taylandlıyı da serbest bırakması bekleniyor. Rehinelere karşılık olarak, İsrail hapishanelerindeki 110 Filistinlinin özgürlüğüne kavuşması sağlanacak ve bunların 30’unun çocuk olduğu bildiriliyor.

İSRAİL ORDUSUNDAN ATEŞKES İHLALİ AÇIKLAMASI

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin bazı kısımlarında Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti. Ordunun X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, son saatlerde Gazze’nin bazı bölgelerinde “ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak” amacıyla aralıklı olarak ateş açtığı belirtildi. Ayrıca, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze’nin orta kesiminden kuzeye giden bir araca, “ateşkes anlaşmasına göre geçişe izin verilmeyen bir bölgeden denetimsiz geçtiği iddiasıyla” ateş açtığı ifade edildi. İsrail ordusu ise ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduklarını öne sürüyor. Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girdi.

FİLİSTİNLİLERİN GERI DÖNÜŞÜ ARTTI

Gazze’de son 72 saat içinde evlerine dönen Filistinli sayısı 500 bini aştı. Gazze Şeridi’nde, evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, bu ateşkes anlaşması sayesinde 15 ayın ardından geri dönmeye başladı. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son 72 saat içerisinde Gazze’nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini geçiş yaptığı duyuruldu.