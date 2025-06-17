Gazze’de Yardım Dağıtımı Sırasında Ateş Açıldı

GİDAYA ERİŞİMDE HAZİNLİ OLAY

Gazze’de insani yardım dağıtımı sırasında, yardıma muhtaç kişilere yeniden ateş açıldığı belirtildi. Olayda, en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bilgisi veriliyor. Gazze Şeridi’nde, yardım alanlara açılan ateş sebebiyle bu trajik durum meydana geldi. Hamas’ın kontrolündeki sağlık kurumlarından yapılan açıklamada, İsrailli askerlerin açtığı ateşte yaralananların sayısının yüzlere ulaştığı ifade edildi. Bu olayın, bölgenin güneyinde bulunan bir yardım dağıtım merkezinin civarında yaşandığı kaydedildi.

GÖRGÜ TANIKLARININ AÇIKLAMALARI

Görgü tanıkları, Han Yunus ile Refah arasındaki bir noktada yardımlar için yola çıkan kalabalığa İsrail topçu birlikleri tarafından ateş açıldığını aktardı. Ancak, olay ile ilgili detaylı bilgiler henüz verilmedi. Ayrıca, bölgedeki zorlu koşullar sebebiyle bu bilgilerin bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmasının güç olduğu vurgulanıyor.

YARDIM DAĞITIMI VE SORUNLAR

Gazze Şeridi’ni uzun süre abluka altında tutan İsrail, yaklaşık üç ay boyunca tam ambargo uyguladı ve tüm giriş çıkışları kapattı. Sonrasında, ABD ile birlikte, Gazze İnsani Yardım Vakfı’nı (GHF) destekleme kararı aldığını duyurdu. Geçen ay itibarıyla insani yardım dağıtımına GHF üzerinden izin verildi. İki ülke, bu sistemle yapılan yardımların Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım örgütlerinin faaliyetlerine alternatif olmasını istiyor.

Gerek İsrail gerekse ABD, GHF aracılığıyla yapılan yardımlar sayesinde, yardımların Hamas’ın eline geçmesini engellemeye çalıştığını ifade ediyor. Ancak, vakfın yardımları dağıtma sistemi oldukça tartışmalı bir konu olarak öne çıkıyor. Önceki dönemlerde de, yardım dağıtım noktalarındaki insanlara İsrailli askerler tarafından ateş açıldığına dair birçok bilgi gündeme gelmişti. Hamas, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.