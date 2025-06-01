Gazze’de Yardım Dağıtımı Tehlikeli

ULUSLARARASI YARDIMDAKİ KRİZ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Gazze Şeridi’nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü” söyledi. Lazzarini, sosyal medya platformundaki paylaşımında, bu sabah Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde yer alan bir yardım dağıtım merkezinde açlıktan ölmek üzere olan binlerce Filistinliye ateş açılmasına tepki gösterdi. Yardım almak isteyen sivillerin saldırıya uğraması sonucunda “çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu” dile getiren Lazzarini, İsrail ve ABD planıyla gerçekleştirilen yardım dağıtımının “utandırıcı” olduğunu vurguladı.

İNSANİ YARDIM KRİZİ

Kısa mesafeden insani yardım almak üzere gelen Filistinlilerin İsrail saldırısına uğradığını belirten Lazzarini, “Gazze’de yardım dağıtımı ölüm tuzağına dönüştü.” ifadesini kullandı. Yardımların “dengeli ve güvenli” şekilde yapılması gerektiğini belirten Lazzarini, bu yardımların yalnızca UNRWA tarafından yapılabileceğinin altını çizdi.

SALDIRI SONUCU CAN KAYBI

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği iki ayrı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi de yaralanmıştı. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, “Bugün Refah’taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda da en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 232 kişi yaralandı.” denildi.