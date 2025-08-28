Gazze’de Yetersiz Beslenme Artıyor

GÜNÜMÜZDE YAŞANAN KAYIPLAR

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 22’si yardım görevlisi olmak üzere en az 71 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda 339 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım savaşında toplamda 62 bin 966 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 266 kişi ise yaralandı. Açıklamalara göre, ABD merkezli Gazze İnsani Yardım Vakfı ile yeni bir yardım dağıtım mekanizması oluşturulmasından bu yana, 27 Mayıs’tan itibaren hayatını kaybeden yardım çalışanlarının sayısı 2 bin 180’e, yaralı sayısı ise 16 bin 46’ya ulaştı.

YARDIM SAĞLANMASINDAKİ SORUNLAR

Dünya Gıda Programı (WFP) başkanı Cindy McCain, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Gazze’ye biraz daha fazla gıda ulaştığını, ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti. El Cezire’ye konuşan McCain, şu anda WFP’nin günde yaklaşık 100 yardım kamyonu gönderebildiğini, oysa bu sayının ateşkes döneminde her gün giren 600 kamyonun altında kaldığını ifade etti. Bu hafta Deyr el-Balah ve Han Yunus’u ziyaret eden McCain, çocuklar, hamile ve emziren kadınlara yardım eden bir kliniği de ziyaret etti ve Gazze’nin iç kesimindeki savunmasız nüfusa yardım ulaştırmanın devam eden zorluklarına dikkat çekti. McCain, “Gördüğümüz şey tam bir yıkımdı. Bölge adeta yerle bir olmuş durumda ve çok ciddi şekilde aç ve yetersiz beslenen insanlar gördük” dedi.