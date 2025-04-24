Gazze’deki Balıkçılar Hayatta Kalmaya Çalışıyor

GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ BALIKÇILARIN ZOR KOŞULLARI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka sebebiyle Filistinli balıkçılar, hayatta kalmak için her gün büyük bir mücadele veriyor. Gazze halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılığın durumu, 7 Ekim 2023’ten bu yana süregelen saldırılardan ciddi şekilde etkileniyor. Denizin bile tehlikeli hale geldiği bu bölgede, İsrail’in bombardımanları yüzlerce tekneyi yok etti ve Gazze’deki tek limanı da harabe haline getirdi. Ekonomik şartlar ve insani durum giderek kötüleşirken, balıkçılar ailelerinin geçimini sağlamak için risk almak zorunda kalıyor. Saldırılar, balıkçıların hareket özgürlüğünü kısıtlıyor ve denize açılmalarını engelliyor.

BAKLAMA YERİNE KORKUYA GÖZ YUMMAK

Gazze’de yaşayan Filistinli balıkçı Kemal Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Hiçbir şekilde güvenliğimiz kalmadı; denizde bile” diyerek, İsrail’in uyguladığı baskılar nedeniyle ekmek parasını kazanmak adına Akdeniz’e açılmak zorunda kaldıklarını belirtti. Diğer balıkçılarla birlikte denize açıldıklarını, ancak gördüklerinde üzerlerine ateş açabilecek İsrail güçlerinden gizlenerek ilerleyeceklerini ifade etti. “İsrail, bize hiçbir şey bırakmadı. Sınır kapıları kapalı, iş yok, hayat yok ve her gün açıldığımız deniz bir risk haline geldi” diyen Şerif, her geçen gün en az bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

RİSK ALMAK YAŞAMA TUTUNMA ÇABASI

Balıkçı Muhammed Bekir de çocuklarının karnını doyurabilmek için hayati riskler aldıklarını ifade ediyor. “Karadan denize açılıyoruz ve savaş gemileri bizi takip ediyor; üzerimize ateş açıyorlar. Yaşadığımız durum yorucu ve tehlikeli” diyen Bekir, elde ettikleri balıkların, fahiş fiyatlar nedeniyle yeterli gelmediğini kaydetti. Kıyıya yakın bölgelerde avlandıklarını, ancak burada da balık miktarının çok az olduğunu belirten Bekir, amcasının oğlunun birkaç gün önce balık tutarken İsrail donanmasının açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğinin altını çizdi.

İNSANİ KRİZİN DERİNLEŞMESİ

Dünya Bankasının verilerine göre, İsrail’in uyguladığı soykırım Gazze’deki Filistinlilerin tamamını yoksullaştırdı. Bu durum, Filistinlilerin yaşam için gerekli en temel ihtiyaçları bile tedarik edememesi anlamına geliyor. İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının sona ermesinin ardından 2 Mart’tan itibaren Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurdu. Sivil altyapıya ve hastanelere yönelik saldırılar Gazze’de insani bir felakete neden oldu. Su ve elektrik tedarikinin kesilmesi, sınır kapılarının kapalı tutulması da Filistinlilerin zor yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor. İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından tekrar saldırılara başladı. Bu saldırılar sonucunda 1978 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 bin 207 kişi ise yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana ise yaşamını yitiren Filistinli sayısı 51 bin 355’e, yaralı sayısı da 117 bin 248’e ulaştı.