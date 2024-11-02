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Dünya

“Gazze’deki Can Kaybı 43 Bin 314”

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İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI SÜRENYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik 393 gündür süren saldırıları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

KAYIPLARDAKİ ARTIS

Açıklamada, 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde gerçekleştirilen saldırılarda 43 bin 314 sivilin hayatını kaybettiği, 102 bin 19 sivilin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, İsrail ordusunun dün Gazze’nin kuzeyinde, Şelayil ve el-Gandur ailelerine ait binalara bombardıman düzenlediği kaydedildi.

SIVİLLERİN HEDEF ALINDIĞI SALDIRILAR

Binalarda 170 sivilin bulunduğu ve saldırılarda 50’si çocuk en az 84 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaralı sayısının da oldukça fazla olduğu vurgulandı. Sağlık sistemi, hastaneler ve sağlık ile sivil savunma ekiplerinin hedef alınması nedeniyle çökme noktasına geldi. Açıklamada uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

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