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Gazze’deki Can Kaybı 50 Bini Aştı

SON 24 SAATTE CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze Şeridi’nde, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda son 24 saate 100 kişinin hayatını kaybetmesi sonucunda toplam can kaybı 50 bin 523’e ulaşıyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, son 24 saat içinde 100 kişinin hayatını kaybettiği, 138 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

ATEŞKESİN BOZULDUĞU TARİHTEN BUGÜNE KADAR

İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan itibaren bin 163 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 735 kişi yaralanmış durumda. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana toplam can kaybı 50 bin 523’e, yaralı sayısı ise 114 bin 776’ya yükseliyor.

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