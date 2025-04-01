Gazze’deki Can Kaybı 50 Bini Aştı

İsrail, Hamas ile anlaşarak ateşkese varmışken, ordusu bu anlaşmayı ihlal ediyor ve saldırılarına devam ediyor. Son yapılan saldırılardan sonra Filistin Sağlık Bakanlığı, durumun ciddiyetini ortaya koyan bir bilanço açıkladı.

YARALI SAYISI ARTIYOR

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, son 24 saat içerisinde hastanelere kaldırılan 183 yaralı ile birlikte, İsrail’in saldırılarında yaralananların sayısı 114 bin 583’e yükseldi. Açıklamada, “Kurtarıcılar ulaşamadığı için birçok mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda” denildi.

Ateşkes İhlalinden Beri Can Kaybı

İsrail ordusu, Ocak ayında imzalanan ateşkes ve esir değişim anlaşmasına rağmen, 18 Mart’ta Gazze Şeridi’nde beklenmedik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıdan bu yana, toplamda bin 42 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 500’den fazla kişi yaralandı.

Toplam Can Kaybı Verileri

Filistin Sağlık Bakanlığı, son hava saldırılarında en az 42 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini, Ekim 2023’ten bu yana süregelen İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının ise 50 bin 399’a ulaştığını duyurdu.

Uluslararası Tepkiler

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle tutuklama emri çıkarmıştı. İsrail, bölgedeki savaşı dolayısıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla da karşı karşıya.