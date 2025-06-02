Gazze’deki Can Kaybı 54 Bin 470

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız olarak devam ediyor. Bu durum, sivillerin hayatta kalma mücadelesini her geçen gün daha da zor hale getiriyor. Yoğun bombardıman altında kalan bölgede, yaşananların bilançosu giderek ağırlaşıyor.

YARALANANLARIN SAYISI ARTMIŞTIR

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik süre içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 52 sivilin cesedi ile birlikte 503 yaralının ulaştığını bildirdi. Cenazelerden birinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalan Filistinli bir sivile ait olduğu belirtildi.

CAN KAYBI SAYISI YÜKSELDİ

Bakanlık, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozdğu 18 Mart tarihinden bu yana 4 bin 201 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 12 bin 652 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca, 7 Ekim 2023’ten itibaren yaşanan olaylar sonucunda toplam can kaybının 54 bin 470 ve yaralı sayısının 124 bin 693’a ulaştığı ifade edildi.