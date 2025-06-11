Gazze’deki Can Kaybı 54 Bin 981

İNSANİ KAYIPLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne karşı 7 Ekim 2023’te başlattığı askeri operasyonlar sürüyor. Bu süreçte insani kayıplar her geçen gün artış gösteriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın aktardığı son verilere göre, yalnızca son 24 saat içinde İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 54 kişi yaşamını yitirdi ve 305 kişi yaralandı.

CAN KAYBI 54 BİN 981’E ULAŞTI

Buna bağlı olarak, savaşın başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 54 bin 981 olarak kayıtlara geçti. Yaralı sayısı ise 126 bin 920’ye yükseldi. Açıklama içerisinde, İsrail’in tek taraflı olarak ateşkesi sonlandırdığı 18 Mart 2025’ten bu yana 4 bin 701 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 14 bin 879 kişinin de yaralandığı bilgisi yer aldı. Gazze’de sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü ve sağlık hizmetlerine erişim ciddi şekilde kısıtlı kalıyor. Yardım faaliyetleri de önemli oranda aksıyor.

YARDIM FAALİYETLERİNDE CAN KAYIPLARI ARTMAKTA

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarını hedef aldığına dair bilgileri de paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, bu sabah hastanelere 36 kişinin cansız bedeninin ulaştığı, 208’den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Böylelikle yardım dağıtım bölgelerinde yaşamını yitiren sivillerin sayısı 163’e, yaralananların sayısı ise bin 495’e yükseldi. Tüm bu olaylara rağmen uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen bölgedeki sivillere yönelik saldırılar devam etmekte ve Gazze’deki insani krizi daha da derinleştiriyor.