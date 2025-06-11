Gazze’deki Can Kaybı 54 Bin 981

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı askeri operasyonlar devam ediyor ve bölgedeki insani kayıplar her geçen gün artıyor.

SALDIRILARIN ETKİLERİ ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel verilere göre, son 24 saat içinde İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda 54 kişi hayatını kaybetti, 305 kişi yaralandı.

CAN KAYBI RAKAMLARI

Böylelikle savaşın başından itibaren ölenlerin sayısı 54 bin 981’e, yaralıların sayısı ise 126 bin 920’ye ulaştı. Açıklamada, İsrail’in tek taraflı olarak ateşkesi sonlandırdığı 18 Mart 2025’ten bu yana 4 bin 701 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 14 bin 879 kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor. Sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olduğu Gazze’de, sağlık hizmetlerine erişim oldukça kısıtlı kalırken, yardım faaliyetleri de ciddi biçimde aksamış durumda.

Sağlık Bakanlığı, ayrıca İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarını hedef aldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, bu sabah hastanelere 36 kişinin cenazesi geldi, 208’den fazla kişi de yaralandı. Böylelikle yardım dağıtım bölgelerinde yaşamlarını yitiren sivillerin sayısı 163’e, yaralıların sayısı ise bin 495’e yükseldi. Uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen, bölgede sivillere yönelik saldırıların devam etmesi, Gazze’deki insani krizi daha da derinleştiriyor.