Gazze’deki Can Kaybı 54 Bin 981

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı askeri harekât devam ediyor ve bölgede insani kayıplar sürekli artıyor.

SALDIRILARDA CAN KAYBI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın güncel raporuna göre, son 24 saat içerisinde İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 54 kişi hayatını kaybetti, 305 kişi yaralandı. Bu durum, savaşın başladığından bu yana ölü sayısını 54 bin 981’e, yaralı sayısını ise 126 bin 920’ye yükseltiyor. Açıklamada, İsrail’in 18 Mart 2025’te tek taraflı olarak ateşkesi sonlandırmasından bu yana 4 bin 701 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 14 bin 879 kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor.

SAĞLIK HİZMETLERİ KISITLI, YARDIMLAR SEKTEYE UĞRUYOR

Gazze’de, sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olması nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim son derece sınırlı kalıyor. Aynı zamanda, yardım faaliyetleri de ciddi bir şekilde engelleniyor. Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarını hedef aldığına dikkat çekti. Bakanlık, bu sabah hastanelere ulaştırılan 36 cansız bedene ve 208’den fazla yaralıya dair bilgi verdi. Böylece yardım bölgelerinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 163’e, yaralananların sayısı ise bin 495’e yükselmiş oldu.

Uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen, bölgede sivillere yönelik saldırıların devam etmesi, Gazze’deki insani krizi daha da derinleştiriyor.