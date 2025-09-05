Gazze’deki Can Kaybı 64 Bin 300

Gazze’deki insani kriz sürüyor. İsrail’in bölgeye yönelik saldırıları durmaksızın devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi her geçen gün daha zor hale geliyor. Yoğun bombardımanın etkisiyle Gazze Şeridi’ndeki durum giderek kötüleşiyor.

TOPLAM CAN KAYBI ARTMIŞ

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yayımlanan bilançoya göre, toplam can kaybı 64 bin 300’e, yaralı sayısı ise 162 bin 5’e ulaşmış durumda. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 69 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 422 kişinin yaralandığını aktardı. Bakanlık, 18 Mart’tan beri İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi tek taraflı bozmasının ardından 11 bin 768 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 49 bin 964 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

KITLIK TEHLİKESİ

Açıklamada, son 24 saat içinde 3 Filistinlinin açlık nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam ölü sayısının 134’ü çocuk olmak üzere 373’e ulaştığı ifade edildi. Bu durum, açlık tehlikesinin giderek büyüdüğünü gözler önüne seriyor.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail’in yardım noktalarına yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Son 24 saat içinde 6 cansız bedenin hastanelere ulaştığı ve 190 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, “Geçim mücadelesinde yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 2 bin 362’ye, yaralı sayısı ise 17 bin 434’ü geçmiştir” denildi. Gazze’deki insani durumun aciliyeti tartışılmaya devam ediyor.