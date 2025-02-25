Gazze’deki Can Kaybı Artıyor

ATEŞKES SONRASI GAZZE’DEKİ DURUM

19 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında 471 gün süren çatışmaların ardından bir ateşkese varıldı. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölen ve yaralananlarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

SON 24 SAATTE CANSIZ BEDENLER KESİLDİ

Son 24 saat içinde hastanelere biri enkaz altından olmak üzere 2 kişinin cansız bedeninin ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca bu süre zarfında 2 kişinin de yaralanmış olduğu kaydedildi.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTMAKTA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne, 7 Ekim 2023’ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak’a kadar süren saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 48 bin 348’e çıktığı, yaralı sayısının ise 111 bin 761’i bulduğu aktarıldı.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, İsrail Gazze’deki ateşkesi sık sık ihlal etmeye devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ateşkesin sağlanmasından bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.