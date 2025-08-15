Haberler

Gazze’deki Çocuklar Sıcakla Mücadele Ediyor

ÇOCUKLAR ISRAİL SALDIRILARIYLA ZORLUYLAR

Gazze’deki yerinden edilmiş çocuklar, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların getirdiği zorluklarla birlikte, devam eden aşırı sıcaklarla da başa çıkmaya çalışıyor. Bu çocuklar, hem güvenlik endişeleri hem de iklim koşullarının olumsuz etkileriyle mücadele ediyor.

ISRAİL SALDIRILARIYLA MÜCADELE EDİYORLAR

Gün geçtikçe artan zorluklar, çocukların yaşam standartlarını daha da aşağı çekiyor. Bu durum, onların eğitimine ve günlük yaşamlarına da olumsuz yansıyor. Isınan hava koşulları, Gazze’deki yaşamı daha da zorlaştıran bir faktör olabiliyor.

