Gazze’deki Çocukların Eğitimi İçin Etkinlik

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİLER

Ak Parti Aydın İl Gençlik Kolları, Gazze’de savaş dolayısıyla eğitim hakkından mahrum kalan ve yaşamını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla Atatürk Kent Meydanı’nda “Boş Sıralar” etkinliği düzenliyor. Etkinlikte, meydana yerleştirilen boş sıralar üzerinde Gazze’deki çocukların yaşadığı dramı anlatan dövizler ve “Bu sıralar boş çünkü İsrail çocukları öldürüyor” yazılı pankartlar, vatandaşların dikkatini çekiyor.

SESİMİZİ YÜKSELTTİK

Etkinlikte ifade veren AK Parti Aydın İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyesi Azra Türkmen, Gazze’deki çocukların en temel haklarından yoksun bırakıldığını dile getiriyor. Türkmen, “Okul sıraları boş kaldı, defterler açılmadan kapandı, kalemler kırıldı. İsrail’in bombaları çocukların hayallerini çalıyor. Biz gençlik olarak bu zulmü lanetliyor, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz” şeklinde konuşuyor. Türkmen, uluslararası topluma da seslenerek, “Çocuk katili İsrail karşısında susanlar, insanlık suçuna ortak oluyor. Tarih bu utancı affetmeyecektir” ifadelerini aktarıyor.

ANMA PROGRAMINA KATILIM

Etkinliğe AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek ile gençlik kolları üyeleri de dahil olup, Gazze’de yaşamını yitiren çocukların anısına sessiz destek veriyor. Bu anlamlı etkinlik, gündemdeki insani krizlere karşı bir farkındalık yaratma amacı taşıyor.