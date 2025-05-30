Gazze’deki Durumdan Derin Endişe Duyuluyor

BM’DEN GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUM İÇİN ACİL ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi (UNISPAL), Gazze’deki insani durum hakkında “derin endişe” duyduğunu dile getirerek uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. UNISPAL, Gazze konusuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri harekatı 600. gününe girerken, UNISPAL, artan can kayıpları, kötüleşen insani acil durum, felaket boyutunda yıkım ve tahribat ile Filistin halkına yaşam kurtarıcı yardım ulaştırılmasının sürekli engellenmesi konusunda derin endişe duyduğunu ifade etmektedir.” deniyor.

İSRAİL-ABD GÜDÜMLÜ YARDIM PROJESİNE TEPKİ

Açıklamada, Gazze’deki durumun Filistinli sivilleri dayanılmaz acılar çekmeye zorladığı, yaygın yoksunluklara ve kitlesel yerinden edilmeye yol açtığı vurgulandı. Aynı zamanda, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı’na karşı çıkıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu girişim, uzun yıllardır uluslararası ve insancıl hukuka, ilgili BM kararlarına, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi insani ilkelere uygun olarak Filistin halkına insani yardım ve temel hizmetler sunan BM ve onun sahadaki kuruluşlarını etkisiz hale getirme girişimidir.” ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN HAREKETE GEÇMESİ GEREKEN BİR DURUM

Gazze’deki yıkım ve sivillerin zorla yerinden edilmesi, sadece bir insani kriz olarak değil, aynı zamanda Filistin halkının insan onurunun derin bir şekilde aşınması olarak nitelendirildi. Uluslararası topluma, Gazze’de yaşanan açlık, kitlesel yerinden edilme ve ölümlerle ilgili kararlı bir şekilde hareket etmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada, “Önümüzde duran şey kapasite değil, siyasi engelleme ve insani ve insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerin sistematik olarak ihlal edilmesidir.” denildi.