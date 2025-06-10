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Gazze’deki Emel Hastanesi Hizmet Dışı

EMEL HASTANESİ HİZMET DIŞI KALDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in yoğun saldırıları nedeniyle Gazze’nin güneyindeki Emel Hastanesinin çalışamaz durumda olduğunu duyurdu. Ghebreyesus, Gazze’deki duruma ilişkin bilgi vermek amacıyla X platformunda bir paylaşım gerçekleştirdi. “Han Yunus’taki Emel Hastanesi, çevresinde artan saldırılar nedeniyle şu anda hizmet dışı.” diyerek hastaneye ulaşımın engellenmesinin daha fazla önlenebilir ölüme sebep olacağını ifade etti.

HASTANELERDEKİ DURUM KRİTİK

Ghebreyesus, Emel Hastanesi’nde bakım ihtiyaçları olan hastaların bulunduğunu ancak yeni hastaların kabul edilmediğini aktardı. Hastanenin kapatılmasıyla birlikte, Gazze’nin güneyinde Han Yunus’ta yalnızca Nasır Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesi bulunan hastane olarak kaldığını belirtti. “Bir kez daha acil ateşkes, sağlık tesislerinin korunması, temel ilaçlara ve tıbbi malzemelere engelsiz erişim çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

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