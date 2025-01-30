More
Dünya

Gazze’deki Esir Takasında Üçüncü Aşama Tamamlandı

gazze-deki-esir-takasinda-ucuncu-asama-tamamlandi

ESİR TAKASININ ÜÇÜNCÜ AŞAMASI GERÇEKLEŞİYOR

Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının üçüncü aşaması bugün gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Hamas, Gazze’de bir asker ve üç İsrailli esiri serbest bıraktı. Karşılığında ise İsrail, 110 Filistinli esiri serbest bırakmayı kabul etti.

KIZILHAÇ KONVOYU YOLA ÇIKTI

Serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Ofer Cezaevi’nden hareket etti. İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi’nden ayrılan konvoy, Ramallah’a yönelerek yola çıktı. Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerken Filistinlilerin alkış ve havai fişekli gösterileri eşliğinde ilerledi. Serbest bırakılan Filistinli esirler Ramallah Belediyesi’ne ait bir tesiste sağlık kontrolünden geçecek.

Bu esir takasının üçüncü turunda serbest kalan esirleri karşılamak için birçok Filistinli, Beytunya beldesinde toplandı. Ancak, bu sırada çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları bölgeye baskın düzenleyerek Filistinlileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Filistin Kızılayı, Beytunya’daki İsrail müdahalesi sonucunda 3’ü gerçek mermi, 3’ü plastik mermi ile toplamda 6 kişinin yaralandığını, 8 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini bildirdi. İsrail, Ofer Cezaevi’nin önünde bekleyen kalabalığa da gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

Thodex Davasında Özer Kararının Detayları Açıklandı

Kripto borsa Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, bir suçlamadan serbest bırakılma kararı aldı.
Ekonomi

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor

Elektrik faturası destekleri 1 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlayacak, 1.2 milyon abone faydalanacak. Yeni modelin etkileri ve doğalgaz zammı merak ediliyor. Ayrıntılar bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.