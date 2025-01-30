Gazze’deki Esir Takasında Üçüncü Aşama Tamamlandı

ESİR TAKASININ ÜÇÜNCÜ AŞAMASI GERÇEKLEŞİYOR

Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının üçüncü aşaması bugün gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Hamas, Gazze’de bir asker ve üç İsrailli esiri serbest bıraktı. Karşılığında ise İsrail, 110 Filistinli esiri serbest bırakmayı kabul etti.

KIZILHAÇ KONVOYU YOLA ÇIKTI

Serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Ofer Cezaevi’nden hareket etti. İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi’nden ayrılan konvoy, Ramallah’a yönelerek yola çıktı. Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerken Filistinlilerin alkış ve havai fişekli gösterileri eşliğinde ilerledi. Serbest bırakılan Filistinli esirler Ramallah Belediyesi’ne ait bir tesiste sağlık kontrolünden geçecek.

Bu esir takasının üçüncü turunda serbest kalan esirleri karşılamak için birçok Filistinli, Beytunya beldesinde toplandı. Ancak, bu sırada çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları bölgeye baskın düzenleyerek Filistinlileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Filistin Kızılayı, Beytunya’daki İsrail müdahalesi sonucunda 3’ü gerçek mermi, 3’ü plastik mermi ile toplamda 6 kişinin yaralandığını, 8 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini bildirdi. İsrail, Ofer Cezaevi’nin önünde bekleyen kalabalığa da gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.