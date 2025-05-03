Gazze’deki Gazeteciler Ölümle Yüzyüze

GAZZE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ’NDEKİ ZOR DURUM

Dünya genelinde medya mensupları, 3 Mayıs’ta Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlarken, Gazze’de görev yapan gazeteciler, ölümle burun buruna kalan gerçekleri dünyaya aktarmaya çalışıyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarla birlikte, Gazze, basın mensupları için en tehlikeli yerlerden biri haline geldi. Kameralar hedef gösterildi, kalemler susturulmak istendi. İsrail’in doğrudan gazetecilere saldırılarında bugüne kadar 213 gazeteci hayatını kaybetti, yüzlercesi ya yaralandı ya da tutuklandı. Gazze’deki basın mensubu olmak, artık sadece mesleki bir görev değil, her an ölüm riski taşıyan bir direniş haline geldi.

EN YÜKSEK GAZETECİ ÖLÜMÜ RAKAMI

Filistin İnsan Hakları Merkezi, 26 Nisan’da yaptığı açıklamada, bu sayının “1992 yılında gazeteci ölümlerinin sayılmaya başlanmasından bu yana dünyadaki en yüksek rakam” olduğunu belirtti. Filistinli gazeteci Sami Şehade, AA muhabirine, “Gazeteci artık sadece görüntü çeken biri değil, hedef tahtasındaki isim. Kamerayı taşımak bile ölüm nedeni.” diyerek durumu özetliyor. İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Şehade, hala tedaviye ulaşamadığını ve seyahat yasağı nedeniyle yurt dışına çıkamadığını belirtiyor. “Bugün, gazetecilerin onurlandırılması gereken bir günde, biz hala hayatta kalmaya çalışıyoruz. Gazetecileri korumak için konulan yasalarda, uluslararası toplumun ve yetkili mahkemelerin bize adalet sağlamasını umut ediyorum.” şeklinde konuşuyor.

AİLESİNİ KAYBEDEN BİR GAZETECİ

Gazze’de görev yapan gazeteci Remzi Mahmud, ailesinin 19 ferdini kaybettiğini açıklıyor. Mahmud, “Eşim, kızım, annem ve kardeşlerim aynı saldırıda öldü. Bir yıldan fazladır enkaz altındaki cesetlerine ulaşamıyorum.” diyor. Gazze’de gazetecilik yapmanın adeta canlı yayında ölmek anlamına geldiğine dikkat çeken Mahmud, “Bugün, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün artık bir anlamı kalmadı. İsrail’in işlediği suçlar cezasız kalıyor ve biz her gün biraz daha yok ediliyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

SİSTEMATİK PLANLAR VE SÜREKLİ TEHDİT

Gazeteci Muti Misbah, İsrail’in gazetecileri hedef almasını bir tesadüf olarak görmüyor. Bu durumu, “Filistin anlatısını susturmak ve gazetecilerin İsrail’in gerçek yüzünü dünyaya göstermesini engellemek amacıyla yürütülen sistematik bir plan” olarak tanımlıyor. Gazze’de çalışan gazetecilerin “her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya” olduklarını vurgulayan Misbah, ancak Filistinli gazetecilerin görevlerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü belirtiyor. Mücadelelerini sürdürebilmek için desteğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyduklarını kaydediyor.

GELECEK NESİLLERE MESAJ

Genç gazeteci Muhammed Cerbu, Gazze’deki 2 milyonun üzerindeki Filistinli ile birlikte yaşadığı zor durumu dünyaya iletmek için mikrofonunu tutuyor. Kaybettikleri meslektaşlarının bugün kendileriyle olmasını dilediklerini ifade eden Cerbu, “Biz onların mesajını devam ettirmek için buradayız. Bu anmanın, savaşın durduğu bir zamanda yapılmasını ummuştuk. Bugün bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz: Savaşı durdurun, bize hikayemizi aktarma hakkımızı bırakın.” diyor.

Gazze’deki gazeteciler, uluslararası toplumdan, hukuki korumaya kadar, kendilerine gerekli korumanın sağlanmasını ve işlerini yapabilmeleri için temel ihtiyaçlarının temin edilmesini talep ediyor. “Gerçekleri aktarmak bizim hakkımız. Kameramızı, kalemimizi susturmayın. Gazetecilik bir suç değildir!” şeklindeki sözleriyle dünya kamuoyuna bir çağrıda bulunuyorlar.

MADDİ SORUNLAR VE SAVAŞ SUÇU

Gazze’deki medya sektörünün uğradığı maddi zararlar da oldukça büyük. Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail saldırılarının medyaya verdiği zararların yaklaşık 400 milyon doları bulduğunu duyuruyor. Sevabite, “İsrail, medya merkezlerini bombalayarak sesimizi kısıyor. Bu bir savaş suçudur. Gazeteciler savaş suçu kapsamında öldürülüyor.” diyor. Filistin İnsan Hakları Merkezi, 26 Nisan’daki açıklamasında, İsrail’in gazetecileri kasten hedef aldığını belirterek, bu durumun Roma Statüsü’ne göre savaş suçu olduğunu hatırlatıyor. Merkez açıklamasında, “Gazetecilerin çoğu savaş uçaklarıyla ya da keskin nişancılarla öldürüldü. Bu bilinçli ve sistematik bir cinayet politikasıdır.” şeklinde ifadeler yer alıyor.