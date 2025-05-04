GAZZE’deki Gazeteciler, Tepki Gösterdi

GAZZE’DE PROTESTO DÜZENLENDİ

Gazze’nin güneyinde, Han Yunus kentinde birçok gazeteci, İsrail’in medya çalışanlarına sıkça saldırmasını protesto etmek üzere toplandı ve uluslararası toplumu gazetecilerin korunması için harekete geçmeye davet etti. Filistinli Gazeteciler Sendikası tarafından 4 Mayıs’ta, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Nasır Hastanesi önünde gerçekleştirilen eyleme katılan medya mensupları, “Gazetecileri Öldürmeye Son” yazılı pankartlar taşıdı.

MEDYA ÇALIŞANLARININ DURUMU

Protestoda sendikanın başkan yardımcısı Tahsin el-Estel, “Filistinli gazetecileri doğrudan hedef alan ve evlerini yıkan İsrail’in gazetecilere karşı suç işlediğini” ifade etti. Estel, Gazze’deki medya çalışanlarının “hiçbir güvenlik garantisi olmaması, basın kuruluşlarının yok edilmesi ve en temel çalışma araçlarından mahrum bırakılmaları nedeniyle dünyadaki en tehlikeli ortamda” faaliyet gösterdiğini vurguladı. İşlenen bu suçlardan tamamen işgalci İsrail’in sorumlu olduğunu belirten Estel, uluslararası kurumları “katillerden hesap sorulması” için ciddi adımlar atmaya çağırdı.

GAZETECİLERİN KAYIP VERİLERİ

Hamas’a bağlı Gazze Medya Ofisi’nin verilerine göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail güçleri 212 gazeteciyi öldürdü, 409 gazeteciyi yaraladı ve 48 gazeteciyi de tutukladı. Bu veriler, bölgedeki medya çalışanlarının karşılaştığı tehlikeleri gözler önüne seriyor.