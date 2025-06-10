Gazze’deki Hastanelerde Yakıt Sıkıntısı Var

GAZZE’DEKİ HASTANELERDE YAKIT SIKINTISI

İsrail’in devam eden saldırıları ve Gazze’de 2 Mart’tan bu yana artan abluka nedeniyle, kuzeydeki Şifa Hastanesi’nde yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum, başta yoğun bakım hastaları olmak üzere pek çok hasta ve yaralının hayatını ciddi biçimde tehlikeye atıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 8 Haziran’da yazılı bir açıklama ile yaşanan yakıt sıkıntısından dolayı Şifa ve El-Ehli Baptist Hastanelerinin 24 saat içinde hizmet dışı kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Bölgedeki hastanelerin kapanmasının ardından, tüm yaralı ve hastalar için acil müdahalenin sadece bu iki hastanede gerçekleştiği vurgulandı. Açıklamada, halihazırdaki durumun Gazze kentindeki diğer sağlık tesislerinin de çökmesine yol açabileceği belirtildi. Bunun yanı sıra, uluslararası topluma hastane jeneratörleri için yakıt ve yedek parça temini çağrısı yapıldı.

KAYNAK YETERSİZLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Bakanlığın sonraki açıklamasında, çağrının ardından Şifa Hastanesine 3 gün yetecek kadar yakıt sağlandığı belirtildi. Ancak yoğun bakım ihtiyacının artması, bu geçici çözümlerin sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamadığını ortaya koyuyor. Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, hastanenin durumunu anlatarak, “Yoğun bakım ünitesi, acil servis ve ameliyathanelerde gerekli olan ilaçlar konusunda büyük sıkıntı çekiyoruz.” dedi. 8 Haziran’da yaşanan büyük yakıt sıkıntısına dikkat çeken Ebu Silmiyye, gelen yakıtın sadece 3 gün yeteceğini ifade etti. Yaklaşık 1,5 ay önce kısıtlı imkanlarla faaliyete geçen yoğun bakım ünitesinin, halihazırda yaralılarla dolu olduğunu aktaran Ebu Silmiyye, “Elektrik olmadan suni teneffüs cihazları çalışamaz.” dedi.

TIBBİ MALZEME YETERSİZLİĞİ HASTALARI ETKİLİYOR

Ebu Silmiyye, Gazze’de yurt dışında tedavi edilmesi gereken hasta sayısının 15 bini aştığını dile getirdi. İsrail ordusunun çıkışlara izin vermemesi nedeniyle Gazze’deki hastanelerde “gerçek bir kriz” yaşandığını vurguladı. Kuzeydeki hastanelerin kapalı kalması ve Gazze kentindeki artan nüfus yoğunluğu, Şifa Hastanesi’ndeki doluluk oranını yüzde 300’e çıkardı. Hastalarının yakınları da yoğun bakımdaki hastaların tedavi süreçleri ile ilgili kaygılarını dile getiriyor. Saldırıda yaralanarak Şifa Hastanesi’nde tedavi gören Betül Meşheravi’nin kardeşi, hastanede ilaç bulunmadığı için dışarıdan almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Aynı şekilde, yetersiz beslenme nedeniyle felç geçiren 13 yaşındaki Ahmed Muhammed Maruf’un baba ve yakınları, yaşanan yakıt sıkıntısı nedeniyle oluşabilecek elektrik kesintilerinin doğurabileceği sonuçlardan endişe ediyor. Ahmed’in babası ve Betül’ün ağabeyi, dünya genelinden yardım çağrısı yaparak, “Yakınlarımıza Gazze dışında tedavi olanağı tanınmasını” istiyor.