Gazze’deki Hükümet, İnsani Kayıpları Açıkladı

SON DURUM BİLGİLERİ

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarına bir haftadır yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52’ye, yaralıların sayısının ise 340’a ulaştığını duyurdu. Hükümetin Medya Ofisi tarafından yayımlanan resmi açıklamada, 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD güdümlü “Gazze Yardım Vakfı” tarafından insani yardım adı altında oluşturulan dağıtım bölgelerine yönelik saldırılarda yaşanan kayıplara ilişkin güncel bilgiler verildi. Açıklamada, “İsrail işgal güçleri, aç durumdaki 3 sivili öldürüp 35 sivili yaralayarak yeni bir suç işledi.” ifadesi dikkat çekti.

SAĞ TEPKİLER

Aynı açıklamada, yaşanan saldırıların 93 gündür sivillere karşı uygulanan “aç bırakma ve sistematik hedef alma” politikası çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Saldırılar, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde sözde yardım dağıtım merkezlerinin çevresinde meydana geldi. Sağlanan yeni verilerle birlikte, Refah ve Netzarim Koridoru bölgelerinde 27 Mayıs’ta faaliyete geçen sözde yardım dağıtım merkezlerine yapılan saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 52’ye, yaralı sayısının da 340’a yükseldiği bildirildi.

İSRAİL ORDU GÜCÜNÜN YAPTIKLARI

Gazze’deki Filistin hükümeti, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 27 Mayıs’tan beri gerçekleştirdiği saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini ve 305’ten fazla kişinin yaralandığını kaydetmişti. İsrail ordusu, kurduğu sözde “tampon bölgelerde” açılan yardım noktalarına yönelen sivillere ateş açarak kayıplara neden oluyor. Örneğin, 1 Haziran’da Gazze Şeridi’nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yapılan saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirmiş, 232 kişi de yaralanmıştı. Bununla birlikte, İsrail ordusu, yardım bekleyen sivillere ateş açtığı yönündeki iddiaları reddetti.

ULUSLARARASI ELEŞTİRİLER

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Gazze Şeridi’nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü” açıklamıştı. Bu yıl şubat ayında İsviçre’nin Cenevre şehrinde “kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü” olarak kurulan “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın arkasında, ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin olduğu kaydedildi. UNRWA ve Gazze’deki Filistin hükümeti, bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda hareket ettiğini belirtiyor. Ayrıca, uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakfın Gazze’ye ulaştırılan yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi hedefleniyor. İsviçre’nin Cenevre şehrinde kurulan vakfın İcra Direktörü Jake Wood, yardım planını hayata geçirmenin “insani ilkelerle bağdaşmadığını” ve “tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini” ifade ederek görevi bırakmıştı.