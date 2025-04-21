Gazze’deki Hükümet, Yanıltıcı Söylentilere Uyardı

GÖÇE İLİŞKİN YANILTICI SÖYLENTİLER

Gazze’deki hükümet, bölgede yaşayan Filistinlilerin “toplu göçüne ilişkin yanıltıcı söylentilerin yayılmasına karşı” bir uyarı yaptı. Hükümet, bu söylentilerin Filistinlilerin kararlılığını zayıflatma ve milli şuuru baltalamak amacıyla İsrail’in desteklediği bir kampanya olduğunu belirtti. Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden toplu göç iddialarının gerçek dışı olduğu ve dikkatle takip edildiği ifade edildi. Açıklamada, “Filistin halkımızın kararlılığını baltalamayı hedefleyen kötü niyetli ve sistematik bir kampanyanın parçası olan bu söylentilerin tamamen yanlış olduğunu kesin bir dille vurguluyoruz.” denildi.

SÖYLENTİLERİN KAYNAKLARI

Açıklama, söz konusu söylemlerin tartışmalı bireylerce ortaya atıldığına dikkat çekti. Öne sürülen yanlış bilgilerin Filistin halkının milli şuurunu zedeleyip “acı ve savaşın baskısı altında zorunlu göçe sürüklemeyi” amaçladığı vurgulandı. Yanıltıcı bilgilerin İsrail desteğiyle yayıldığı belirtilirken, sahte belgelerin bu süreçte kullanıldığı da ifade edildi. Yanıltıcı söylentilerin, İsrail’in Gazze’de zorla başaramadığı göç hareketini “güzel göstermeye çalışma girişimi” olduğu kaydedildi. Ayrıca bazı telefon numaralarının dolaşıma sokulduğu ve bu numaraların “Filistin ulusal direnişine nüfuz edemeyen İsrail’in, Filistinli gençleri tarafına çekmek için kullanıldığı” açıklandı. Gazze Şeridi’nden son dönemde ayrılan az sayıdaki bireyin ise tedavi olmak amacıyla ayrılan hasta ve yaşlılar olduğu belirtildi. Bu durumun “göçmen” olarak değerlendirilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

ATEŞKES VE İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla saldırılarına yeniden başladı. Saldırıların başlamasıyla birlikte, çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 1864 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 890 kişinin yaralandığı bildirildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda ise ölen Filistinli sayısı 51 bin 240’a, yaralı sayısı ise 116 bin 931’e yükseldi. Ateşkesi ihlal eden İsrail, yeni ateşkes önerilerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyurdu. Hamas, İsrail’in “verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” açıkladı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarla paralel olarak gerçekleşiyor.