Gazze’deki İnsani Kriz Devam Ediyor

İSRAİL’İN GAZZE UYGULAMALARI
İsrail, Gazze’yi abluka altına aldı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden olaylarla, Gazze adeta açık hava hapishanesine dönüştü. Gazze’deki masumlar açlıktan ölürken, İsrail kalıcı işgal amacıyla adımlar atıyor. Gazze’den her gün gelen acı görüntüler arasına bugün yenileri eklendi.
İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız süren saldırıları ve uyguladığı tam ambargo nedeniyle bölgede giderek derinleşen insani kriz sürüyor. Gazze’nin batısındaki sahil şeridinde kurulan geçici kampta, yerinden edilen Filistinlilere hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.
YEMEK DAĞITIMINDA ZULÜM
Ücretsiz yemek alabilmek için aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli uzun kuyruklar oluşturdu. Yemek dağıtımı sırasında, Gazzelilerin kafes gibi bölümlere koyulduğu gözlemlendi.