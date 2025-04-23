“Gazze’deki İsrailli Esirden ‘Netanyahu’ Çağrısı”

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ’NE SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail, Gazze Şeridi’ne karşı olan saldırılarına devam ediyor. Son gelişmede, Kassam Tugayları, esir olan İsrailli Omri Miran’ın (48) görüntüsünü yayınladı.

MİRAN’DAN İSRAİLLİLERE ÇAĞRI

Miran, İsraillilere seslenerek, “Başbakan Binyamin Netanyahu’nun evinin önünde kitlesel gösteri düzenlemelerini” talep etti. “Burada ikinci doğum günüm geçti, kutlayamadım. Bir buçuk yıldır esirim ve hiç mutlu değilim. Sürekli İsrail bombardımanının korkusuyla yaşıyoruz. Tabut içinde dönmeden bir an önce bir takas anlaşmasına varılmalı” dedi.

Miran, “Netanyahu’nun evinin önünde büyük bir protesto yapmanızı istiyorum. Umarım kızlarım da o gösteriye katılır ve onları televizyondan görebilirim” ifadeleri ile destek çağrısında bulundu.

ASKERİ BASKI VE ESİRLERİN DURUMU

Miran, İsrail’in Filistin halkına yönelik askeri baskı stratejisinin yalnızca esirlerin hayatını tehlikeye attığını belirtti. “Netanyahu’ya inanmayın. Askeri baskı bizi öldürüyor. Sadece bir takas anlaşması bizi evimize döndürebilir” şeklinde konuştu. “Kızlarımı, eşimi ve dostlarımı gerçekten özledim. Durum oldukça zor. Güvenli bir şekilde geri dönmemiz için çabalayan herkese minnettarım” dedi.

Miran, Netanyahu’nun destekçilerini de eleştirerek, “Esirleri umursamadıklarını ve ölmelerini yeğlediklerini” ifade etti.

YAŞANAN ZORLUKLAR VE GIDANIN DURUMU

Daha önce Gazze’den serbest bırakılan İsrailli esirlere seslenerek, medya aracılığıyla yaşadıkları zorlukları paylaşmalarını ve halkı bilgilendirmelerini istedi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’a Netanyahu’ya baskı yapması yönünde çağrıda bulundu. Yiyecek sıkıntısına da değinen Miran, “Gazze’de geçiş noktalarının kapatıldığını, bu nedenle yiyecek ve temel ihtiyaçların bulunamadığını” söyledi.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ FİLİSTİNLİLER

İsrail kamuoyuna göre, Gazze Şeridi’nde 59 İsrailli esirin bulunduğu ve bunlardan 24’ünün hayatta olduğu tahmin ediliyor. Ancak, İsrail hapishanelerinde 9 binden fazla Filistinli tutulduğuna dikkat çekildi. Filistinli mahkumların maruz kaldığı işkence, açlık ve tıbbi ihmal durumları, birçok ölümle sonuçlanıyor.

ASKERLERDEN GAZZE’YE SALDIRILARI DURDURMA ÇAĞRISI

İsrail Hava Kuvvetlerinden emekli olup, 1000’e yakın pilot ve yedek asker, Gazze’ye yönelik saldırıların esir takası anlaşması için durdurulması çağrısında bulundu. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar’ın bu isteğe katılmasına rağmen, imzacılara ordudan atılma yönünde karar verildi.

Bu çağrılara, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarından da destek geldi.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

Eski Başbakan Ehud Barak ile eski ordu komutanlarının da dahil olduğu 1525 asker, esirlerin evlerine dönebilmesi için Gazze’ye saldırıların durdurulmasına yönelik bildiriye imza attı. Netanyahu, esir takası için Gazze’ye saldırıların durdurulması çağrısını yapan muvazzaf ve emekli askerleri “bir avuç yabani ot” olarak tanımladı ve hükümetini devirmeye çalışma suçlamasında bulundu.