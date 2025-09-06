Gazze’deki Kaybın Sayısı Artıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucunda can kaybı sayısı 64 bin 368’e, yaralı sayısı ise 162 bin 367’ye ulaştı. Şiddetli bombardımanların sürdüğü bölgede sivillerin hayatta kalma mücadelesi gitgide zorlaşmakta. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 68 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 362 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, İsrail’in 18 Mart’tan bu yana ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu ve o tarihten bu yana 11 bin 828 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 50 bin 326 kişinin de yaralandığını vurguladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşanan olayların bilançosu ise toplam can kaybını 64 bin 368, yaralı sayısını ise 162 bin 367 olarak aktardı.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME

Son 24 saat içinde açlıktan dolayı 1’i çocuk olmak üzere toplamda 6 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 135’i çocuk olmak üzere 382’ye ulaştığını ifade etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan etmesinden bu yana toplam 104 ölüm kaydedildiği bilgisi de paylaşıldı.

YARDIM NOKTALARINDAKİ KAYIPLAR

Açıklamaya göre, İsrail’in yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırıları da devam ediyor. Son 24 saat içinde hastanelere ulaşan 23 cansız bedenin yanı sıra 143 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık, “Geçim mücadelesinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 385’e yükseldi, yaralı sayısı ise 17 bin 577’yi geçti” şeklinde bir açıklama yaptı.