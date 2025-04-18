Gazze’deki Kimliği Belirlenemeyen Cesetler Artıyor

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI VE ÖLENLERİN ARTAN SAYISI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda, 51 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Binlerce kişi ise ya enkaz altında kaldı ya da hastane, park ve bahçe gibi yerlerde rastgele gömüldü. Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) 16 Nisan’da yayımladığı raporda, “Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu mezara” dönüştü ifadesine yer verildi.

AİLELERİN YAKINLARINA ULAŞAMAMASI

Yaşanan trajedi bununla sınırlı kalmadı. İsrail’in uyguladığı abluka, kimlik tespit etme süreçlerini neredeyse olanaksız hale getirdi. Belirlenemeyen cesetlerle ilgili zor bir durum, Gazze’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi morgunda gözler önüne serildi. Burada, morgda biriken cesetlerin kimlikleri, DNA testi cihazlarının eksikliği nedeniyle saptanamıyor. Aileler aylarca bekledikleri yakınlarının ‘ölülerine’ bile ulaşamıyor.

KEMİKLERİ ÖLÇEREK KİMLİK TESPİTİ

Şifa Hastanesi’nde Adli Tıp uzmanı olan doktor Imad Şehhade, morgda kimliği tespit edilmeyi bekleyen çürümüş cesetlerin karşısında yaşadıkları çaresizliği aktarıyor. DNA testi yapmak için gerekli cihazlar olmadığı için, kemiklerin boylarını ölçerek ve diğer fiziksel özelliklerini değerlendirerek kimlik tespiti yapmaya çalışıyorlar. Şehhade, “Kimliği tespit edilemeyen ceset sayısında yaşanan artış nedeniyle büyük bir sorunla karşı karşıyayız” diyor.

KİMLİK TESPİTİNDE ZORLUKLAR

Şehhade, İsrail’in DNA testi yapmayı sağlayan cihazların girişine kısıtlama getirdiğini ve bu alanda çalışacak deneyimli ekipten yoksun olduklarını da belirtirken, “Sayı çok büyük. Kimliği tespit edilmemiş binlerce ceset var. Biz elimizden geldiğince tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken çok ilkel yöntemlere başvurmak zorunda kalıyoruz,” şeklinde konuşuyor.

Şehhade, “Bazen cesedin erkek mi yoksa kadın mı olduğunu belirleyebiliyor ve yaklaşık yaşını tahmin edebiliyoruz, ancak bu yeterli değil. Belirleyici faktör DNA testi,” diyor ve kimlik tespitinin daha da zorlaştığını belirtiyor. Şu ana kadar 450 cesetten yalnızca 10’unun kimliğini tespit edebildiklerini ifade ediyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA YARDIM ÇAĞRISI

Filistinli doktor Imad Şehhade, uluslararası topluma, Gazze’deki sağlık sektörüne yardım çağrısında bulunuyor. Bu yardımların, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin yapılabilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.