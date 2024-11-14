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Dünya

“Gazze’deki Megazi Mülteci Kampı’na Saldırı”

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İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırılarını artırıyor. Kadın, yaşlı ve çocuk demeden hedef alan İsrail, yeni katliamlar gerçekleştiriyor.

MEGAZİ KAMPI’NDA KATLİAM

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Megazi Kampı’nda sivillerin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu saldırı sonucunda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. İsrail, Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarında saldırılara devam ederken, gün boyunca zorla yerinden edilen Filistinlilere ait çadırları da hedef alıyor.

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