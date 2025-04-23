Gazze’deki Sakinlere Hükümet Mesajları Var

GÜNDEMDEKİ TAHLİYE İDDİALARI

Gazze Şeridi’ndeki sakinler, son günlerde bölgeden “tahliyelerinin” organize edilmesine yönelik mesajlar alırken, Hamas, sürgünü teşvik eden bu mesajların “sahte vaatlerle sarmalanmış tuzaklar” olduğunu duyurdu. Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze’nin orta kısmındaki Nusayrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinliler, 21 Nisan Pazartesi günü telefonlarına gelen bir mesajla bölgeden “tahliye” olabilecekleri bir toplantıya davet edildi. Mesajda, Gazze’den “ayrılmak isteyenlerin” WhatsApp üzerinden “Kaptan Celal” adlı bir kişiyle iletişim kurmaları gerektiği belirtilerek, görüşmenin 22 Nisan Salı günü 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, bir Gazze sakinine, ailesiyle birlikte Fransız hükümetinin bilim insanları ve sanatçıları destekleme programı kapsamında bölgeden ayrılabileceği ve Fransa’ya “tahliye edileceği” yönünde bir mesaj ulaştı.

HAMAS’TAN SES GELDİ

Hamas, Gazze sakinlerine gönderilen mesajların, “Filistin halkının konumunu istikrarsızlaştırmak ve ulusal kararlılıklarını baltalamak için” yürütülen bir İsrail kampanyasının parçası olduğunu vurguladı. Açıklamada, mesajları yayanların sahte belgeler kullanmak ve yalan vaatlerde bulunmakla suçlandığı belirtildi. Halkın, bu mesajları dikkate almaması gerektiği ifade edilirken, mesajlarda yer alan telefon numaralarının İsrail istihbaratına ait olabileceği konusunda da dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. İsrail’in işgali altındaki topraklardan sürgün ettirilmenin uygulanabilir bir çözüm olmadığını, aksine “sahte vaatlerle sarmalanmış bir tuzak” olduğunu ifade eden Hamas, “Filistin satılık değildir ve halkımız yerlerinden edilmeyecektir” dedi.

İSRAİL ORDUSUNDAN YANIT GELDİ

İsrail ordusu, Gazze’deki Filistinlilere gönderilen mesajlardan haberdar olmadığını öne sürdü. İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), konu ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı. İsrailli kıdemli bir diplomatik kaynak, nisan başında Macaristan’a resmi ziyarette bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Gazze sakinlerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın planı doğrultusunda sürgün edilmesi amacıyla birden fazla ülkeyle görüşmeler yaptığını gazetecilere aktardığını belirtti. Kaynak, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilerin sürgününü gerçekleştirme konusunda son derece “ciddi” olduğunu ve bazı ülkelerin Filistinlileri bir anlaşma çerçevesinde kabul etmeye istekli olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE VE ABD’YLE TEMASLAR

Filistinlilerin Gazze’den sürgün edilmesi için bazı ülkelerle temasa geçildiği iddiası gündeme geldi. İsrail ve ABD’nin, Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nden Filistinlilerin sürgün edilmesi planı çerçevesinde Doğu Afrika ülkeleriyle de irtibat kurduğuna dair haberler ortaya çıktı. AP’nin İsrailli ve ABD’li yetkililere dayandırdığı bilgide, Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin, Sudan, Somali ve 1991’de bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Gazze’deki Filistinlilerin sürgünü için görüştüğü öne sürüldü.

TRUMP’IN PLANLARI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da kabul ettiği Başbakan Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni “devralacağını” ve buraya “sahip olacağını” açıklamıştı. Gazze’nin bir yıkım alanı olduğunu vurgulayan Trump, buradaki Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmesinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze’den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da dile getirmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.