“Gazze’deki Saldırılarda Ölü Sayısı Arttı”

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI VE UYDULARDAN GÖZLEMLER

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Gazze Şeridi’nde 16 Filistinli yaşamını yitiriyor. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, beyaz fırtına kenti Beyt Lahiya’da düzenlenen topçu saldırılarında 11 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralanıyor.

BÜYÜK PATLAMA MAVASİ KAMPINDA

Han Yunus bölgesinde ise İsrail’in hava saldırısı sonucu Mavasi mülteci kampında büyük bir patlama meydana geliyor. İsrail bu kampı daha önce bir “güvenli alan” olarak tanımlamıştı. Patlama sonrası oluşan toz bulutu ise metrelerce öteden görünür hale geliyor. Ölen ve yaralanan Filistinlilerin tedavi edilmesi için Gazze’nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi’ne sevk ediliyor.

İsrail ordusu Gazze kentinde, Şucaiyye Mahallesi’ne düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Gazze Şeridi’nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na insansız hava aracı (İHA) ile yapılan bir saldırıda 2 kişi hayatını kaybediyor. Ayrıca güneydeki Refah kentinde düzenlenen başka bir İHA saldırısında ise 1 kişi yaşamını yitiriyor.