“Gazze’deki Savaşta Can Kaybı Artıyor”

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Katil İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. 1 yılı aşkın bir süredir devam eden bu kanlı çatışmalarda, can kayıpları her geçen gün artış gösteriyor. Bu bağlamda, Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir bilgi geldi.

CAN KAYBI 44 BİNE YAKLAŞTI

Açıklamada, İsrail saldırılarının 408’inci gününde son 24 saat içerisinde 47 sivilin hayatını kaybettiği, 139 sivilin ise yaralandığı belirtildi. 7 Ekim tarihinden bu yana, toplamda 43 bin 846 sivilin yaşamını yitirdiği, 103 bin 740 sivilin de yaralandığı ifade edildi.