Gazze’deki Tahliye Mesajlarına Dikkat Edin

GAZZE’DE TAHLİYE MESAJLARI TARTIŞMA YARATIYOR

İsrail saldırıları altında kalan Gazze Şeridi sakinleri, son günlerde bölgeden “tahliyelerinin” organize edilmesine dair mesajlar alıyor. Ancak Hamas, bu tür sürgün çağrılarının “sahte vaatlerle sarmalanmış tuzaklar” olduğunu belirtiyor. Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinlilere, 21 Nisan Pazartesi günü telefonla bir davet mesajı ulaştı. Mesajda, bölgeden “tahliye” sürecini ele alacakları bir görüşmeye çağrıldıkları belirtildi. “Kaptan Celal” adıyla anılan bir kişi ile WhatsApp üzerinden iletişim kurulması gerektiği vurgulanan mesajda, görüşmenin 22 Nisan Salı günü Gazze’nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınında gerçekleştirileceği ifade edildi. Ayrıca bir Gazze sakinine, ailesiyle birlikte Fransız hükümeti tarafından desteklenen bir programla bölgeden ayrılıp Fransa’ya “tahliye olabileceği” hakkında bilgi verildi.

HAMAS’TAN UYARI VE AÇIKLAMA

Hamas, Gazze sakinlerine gelen bu mesajların, “Filistin halkının konumunu istikrarsızlaştırmak ve ulusal kararlılıklarını baltalamak için” yürütülen bir İsrail kampanyası olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, bu kampanyayı yürütenlerin sahte belgeler kullanarak yalan vaatlerde bulunduğu ve halkın bu mesajlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca mesajlarda belirtilen telefon numaralarının, İsrail istihbaratına ait olabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiğine dair bir uyarı da yapıldı. Gazze’den sürgün edilmenin uygulanabilir bir çözüm olmadığı, aksine “sahte vaatlerle sarmalanmış bir tuzak” olduğu ifade edildi. “Filistin satılık değildir ve halkımız yerlerinden edilmeyecektir” denildi.

İSRAİL ORDUSU ACİL DURUMUN FARKINDAYMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

İsrail ordusu, Gazze’deki Filistinlilere gönderilen bu mesajlardan haberdar olmadığını iddia etti. İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Üst düzey bir İsrailli diplomatik kaynak, nisan başında Macaristan’a yaptığı resmi ziyarette Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Gazze sakinlerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde sürgün edilmesi için birçok ülkeyle görüşmeler yaptığına dair bilgi verdiğini aktardı. İsrailli diplomatik kaynak, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilerin sürgün edilmesi konusunda “çok ciddi” olduğunu ve bazı ülkelerin Filistinlileri kabul etme konusunda istekli olduğunu belirtti.

TRUMP’IN PLANLARI VE GÖRÜŞMELER

Filistinlilerin Gazze’den sürgün edilmesi için bazı ülkelerle görüşmelere başlandığı, ABD ve İsrail yönetimlerinin Doğu Afrika ülkeleriyle bu konuda temasa geçtiği iddiaları gündeme geldi. AP’nin İsrailli ve ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Tel Aviv ve Washington yönetimleri, Sudan, Somali ve 1991’de bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Gazze’deki Filistinlilerin sürgünü üzerine görüşmeler yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, Gazze’yi “devralma” planından ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Gazze’nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu savunan Trump, buradaki Filistinlilerin, özellikle Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını söyledi. Trump, Filistinlilerin Gazze’den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını öne sürdü. Son olarak, İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart’ta şiddetli saldırılarına yeniden başladı.