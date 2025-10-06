Gazze’deki Yerinden Edilme Durumu Uluslararası Hukuka Aykırı

GÜVENLİ YERLERİN YOKLUĞU

BBC’nin görüştüğü uzmanlar, Gazze halkının yaşadığı yerinden edilme durumunu “eşi benzeri görülmemiş” olarak tanımlıyor. “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan hiçbir şeye benzemiyor” ifadelerini kullanan uzmanlar, güvenli yerlere sığınma imkânının olmaması ve yoğun nüfuslu bir bölgede tekrarlayan yer değiştirmelerin, bu durumu olağanüstü kıldığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler’e göre, Gazze’de 2,1 milyon kişinin 10’da 9’u, iki yıllık süre içinde İsrail’in saldırıları nedeniyle evlerinden kaçmak durumunda kaldı. Sınırlar ise neredeyse tamamen kapalı kalıyor. İlgili otoriteler, insanlara belirli bölgeleri boşaltmaları yönünde talimat vererek kitlesel nüfus hareketlerine sebep oldu. İsrail, bu talimatları Hamas’ı hedef alarak sivilleri korumak amacıyla verdiğini savunuyor. Ancak bazı insan hakları grupları bu durumu zorla yerinden edilme olarak tanımlıyor.

AİLELERİN YER DEĞİŞTİRMELERİ

Danimarka Mülteci Konseyi’nin 2024’te yaptığı araştırmaya göre, Gazze’deki aileler savaş boyunca ortalama altı kez yer değiştirdi. Bazı aileler ise 19 kez taşınmak zorunda kaldı. Son haftalarda ise İsrail’in Gazze Şehri’ne yönelik saldırıları, yüz binlerce insanın bölgeden kaçmasına neden oldu. Hemşirelik yapan ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Soha Musleh de bu duruma maruz kalanlardan birisi. Soha, “İsrail operasyonlarını genişletip tüm mahalleleri yerle bir ettikçe, pek çok Gazzeli gibi defalarca farklı alanlara sıkışmak zorunda kaldım” diyor. Oxford Üniversitesi Antropoloji ve Zorunlu Göç Profesörü Dawn Chatty, “Gazze’deki yerinden edilme, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor” yorumunda bulunuyor.

TAHLİYE UYARI VE SONUÇLARI

İsrail, sıklıkla broşürler, SMS’ler ve sosyal medya aracılığıyla Gazze halkına belirli bölgeleri “tahliye etmeleri” gerektiğini bildiriyor. Savaş boyunca halk, kumluk bir kıyı şeridi olan El-Mevasi’ye yönlendirildi. İsrail burayı “insani bölge” olarak ilan etti ama buraya defalarca saldırılar oldu. İsrail ordusu, tahliye uyarılarının “sivilleri korumak amacıyla” yapıldığını savunurken, “tahliye yolları ve koridorları üzerinden ayrılmalarına imkân tanındığını” belirtiyor. Ancak uzmanlar, tahliye emirlerinin etkisini ve yerinden edilme durumunu sorguluyor.

ŞERİTTEKİ ZORLA YERİNDEN EDİLMELER

Son aylarda, Gazze Şeridi’nin yüzde 80’inin ya askeri kontrol altında olduğu ya da sakinlerine ayrılma emri verildiği belirtiliyor. BM’ye göre, Temmuz ayında bu oran yüzde 88’e ulaştı. Geriye kalan bölgenin bazı kısımları yıkıntılarla doluyken, yerinden edilmiş Gazzeliler aşırı kalabalık içinde yaşamaya çalışıyor. Çadırlarda ve sığınaklarda kişi başına düşen alan ortalama yarım metrekare oluyor. Yardım kuruluşları ise artan talepleri karşılamada zorluk yaşıyor ve İsrail’i Gazze’ye yardım girişlerini sistematik şekilde engellemekle suçluyor.

TARİHSEL BENZETMELER

Birçok Filistinli, yaşadıkları durumu 1948-49’daki “Nakba” olayına benzetiyor. İngiltere’deki Filistin Diplomatik Misyonu’nun başkanlarından Husam Zomlot, “1948’de ne olduğunu çok iyi biliyoruz” diyor. Zomlot, İsrail’in “Gazze’de kalanları yok ettiğini” vurgulayarak, Gazzelilerin “dönecek hiçbir yerinin kalmadığını” ifade ediyor. Araştırmalara göre, zorla yerinden edilme durumları savaş suçu olarak değerlendiriliyor.

İSRAİL’İN YANITLARI VE DURUMUN KARMAŞIKLIĞI

Londra’daki İsrail Büyükelçiliği ise zorla yerinden edilme, savaş suçu ve soykırım suçlamalarını kesin bir dille reddetti. “İsrail, askeri sürpriz pahasına bile zararları en aza indirmek için olağanüstü tedbirler almaktadır” denildi. Son dönemde Gazze’ye gerçekleştirilen saldırılarla ilgili veriler ise kaygı verici durumda. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, saldırılardan bu yana 66 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail’in uygulamaları ve durumun karmaşık yapısı, hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük tartışmalara sebep oluyor. Soha, eşi ve çocuklarıyla birlikte Gazze’nin Nuseyrat bölgesinde, hasar gören bir dairede yaşam mücadelesi veriyor. “Orada yaşıyoruz ve idare ediyoruz. Sonuçta, çadırdan iyidir” ifadelerini kullanıyor.