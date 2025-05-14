Gazze’den 4 Çocuk Ürdün’e Gitti

GAZZE’DEN KANCA HASTASI ÇOCUKLAR ÜRDÜN’E GETİRİLDİ

İsrail’in saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi’nde kanser hastası dört çocuk, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın başlattığı, 2 bin çocuğun tedavi edilmesi kampanyası çerçevesinde Ürdün’e getirildi. Ürdün ordusundan yapılan duyuruya göre, kraliyet talimatları doğrultusunda Gazze Şeridi’nden kanser hastası dört çocuğun yanı sıra, onlara refakat eden 12 yakının ülkeye transferi için yeni bir tıbbi tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

TAHLİYE OPERASYONU VE TEDAVİ SÜRECİ

Hasta çocuklar ve refakatçileri, Ürdün Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden, Ürdün Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla ülkeye nakledildi ve Kral Hüseyin Onkoloji Merkezine ulaştı. Çocukların, Ürdün’ün Gazze’ye destek amacıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinin bir parçası olarak onkoloji merkezinde tedavi olacağı belirtildi.

ÜRDÜN’ÜN ÇOCUKLARA DESTEĞİ

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 11 Şubat’ta Beyaz Saray’daki ziyareti sırasında ülkesinin “Gazze’den 2 bin hasta çocuğu kabul edeceğini” duyurmuştu. Ürdün, 4 Mart’ta kara ve hava yoluyla Gazze’den 29 çocuk ve yakınlarından oluşan ilk grubu tahliye etmişti. Ürdün’e ulaşan bu ilk gruptan, sağlığına kavuşan 17 çocuğun dün Gazze’ye gönderildiği, 12’sinin ise tedavilerine devam edildiği bilgisi verildi.