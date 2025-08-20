Gazze’den Yaralılar Adana’da Tedavi Oluyor

FİLİSTİN YARALILARININ TEDAVİSİ ADANA’DA DEVAM EDİYOR

Filistin’in Gazze bölgesinden Türkiye’ye ulaşan yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi ediliyor. Tedavi için getirilen Filistinli yaralıların aileleri ise geçici olarak oluşturulan konteyner kentlerde barınıyor.

ADANA VALİSİ’NİN ZİYARETİ

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte Gazze’den tedavi amacıyla Türkiye’ye getirilen Filistinlileri hastanede ve konteyner kentte ziyaret etti. Vali Köşger, Filistinli 5 yaşındaki Abdallah Hanı Mohammad Abu Zarqa’nın yetersiz beslenme sebebiyle yaşamını yitirmesi üzerine ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Vali, “Türkiye olarak mazlum ve mağdur coğrafyalardan gelen kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Evladını kaybeden Filistinli ailemize sabırlar diliyorum, acılarını yürekten paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

YARALILARIN TEDAVİ SÜRECİ

Köşger, ayrıca tedavi altında bulunan ailenin bir başka evladını da ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gazze’deki saldırılarda yaralanan Filistinlilerin tedavi süreçleri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor. Bu süreçte, yaralıların aileleri konteyner kentlerde barınmaya devam ediyor.