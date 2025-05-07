Gazze Durumu Yakında Açıklanacak

TRUMP’TAN GAZZE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili önemli bir açıklama yaptı ve “Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz” ifadesini kullandı. Beyaz Saray’daki bir yemin töreninde gündem hakkında açıklamalar yapan Trump, Gazze’deki güncel durumu değerlendirirken, bu konunun üzerinde çokça konuşulduğunu belirtti.

SON DURUM GÜNDEMLERDE

Trump, Gazze ile ilgili olarak, “Neler olduğunu göreceğiz. Şu anda Gazze hakkında çok şey konuşuluyor, bunu biliyorsunuz” diyerek durumu takip ettiğini ve gelişmeler hakkında bilgi vereceği sinyallerini verdi. Bu açıklamalar, bölgedeki gelişmeleri yakından izleyenler için dikkat çekici olduğu kadar, çeşitli spekülasyonlara da kapı aralıyor.