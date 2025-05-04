Gazze Geçiş Noktaları Kapalı, Açlık Başladı

GAZZE ŞERİDİ’NDE CİDDİ GIDA SIKINTISI VAR

İsrail’in tüm geçiş noktalarını kapatması sonucunda Gazze Şeridi, ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıya kalıyor. İki aydır süren bu ablukayla birlikte, bölgedeki insani durum giderek korkunç bir hal alıyor. Filistinliler, İsrail hükümetinin uyguladığı politikalar nedeniyle gıda sıkıntısı çekiyor. Son iki ay içerisinde yardımın tamamen engellenmesi sebebiyle en az 57 sivilin açlık nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi geliyor. Yardım kuruluşlarının dağıttığı yiyecekler için her gün uzun kuyruklar oluşurken, bu yardımlar ihtiyacın çok altında kalıyor. Gazze’deki acımasız durum, kıtlığın derinleşmesine yol açıyor.

GEÇİŞ NOKTALARI KAPALI

Gazze’de yaşayan Muhammed Enver, “Geçiş noktaları 70 gündür tamamen kapalı” diyerek kıtlığın boyutlarını gözler önüne seriyor. Gazze Şeridi’ne giren unun, savaş koşullarında uygun şartlarda depolanmadığını vurgulayan Enver, “İsrail ordusu girişini uzun süre engellediği için kalitesi düştü ve bozuldu. Ama biz Gazze’de bu zor şartlar altında onu yenilebilir hale getirmeye çalışıyoruz” sözlerini aktardı.

ÜRÜNLERİN FİYATLARI ÇOK YÜKSEK

Sebze dükkanı sahibi Hamada, “Ürünler çok pahalı ve insanlar bunları karşılayamıyor” diyerek gıda fiyatlarının yükselmesine dikkat çekti. Geçiş noktalarının kapalı olmasının yanı sıra gıda tedarikinin olmaması nedeniyle dükkanların boş kaldığını da ifade etti. Gazze’deki durumun bir an önce düzelmesi için uluslararası toplumun dikkatini çekmek gerektiği anlaşılıyor.