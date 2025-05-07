Gazze Hükümeti, İsrail’in Tecrit Planını Reddetti

İSRAİL’İN PLANI VE GAZZE HÜKÜMETİNDEN UYARI

Gazze’deki hükümet, İsrail’in yardım dağıtım mekanizmasını bahane ederek Filistinlilere “Nazi toplama kamplarına benzer zorunlu tecrit kampları kurmayı” düşündüğünü ifade etti. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde işgalini genişletme planlarının kesin bir dille reddedildiği belirtildi. Açıklamada, “Uluslararası hukukun tüm kuralları ihlal edilerek, sistematik tecrit planları kapsamında insani yardımların kontrol edilmesi ve dağıtılması üzerinden işgalci İsrail’in Nazi toplama kampları gibi zorunlu tecrit kampları kurma planlarını kesin bir şekilde reddediyoruz.” denildi.

İSRAİL’İN PLANLARI KABUL EDİLEMEZ

Yapılan açıklamada, İsrail’in planlarının “hiçbir açıdan kabul edilemez, insanlık dışı bir örnek” olduğu vurgulandı ve bu planların adalet, insanlık onuru gibi ilkelerle çeliştiği ifade edildi. “Filistin halkı, tüm oluşumlarıyla bu suç planlarına karşı koyacaktır.” denildi. Ayrıca, İsrail’in bu planının insani yardımları abluka, aç bırakma ve boyun eğdirme aracı olarak kullanmayı amaçladığı öne sürüldü.

ULUSLARARASI TOPLUM VE İNSAN HAKLARI ORGANİZASYONLARINA ÇAĞRI

Açıklamada, uluslararası topluma ve insan hakları ile hukuk kuruluşlarına seslenilerek, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı yürüttüğü kaosa son vermek için acil müdahale çağrısı yapıldı. Gazze’deki Filistin halkını korumak adına Arap ve İslam ülkelerinden tarihi ve insani sorumluluklarını üstlenmeleri, İsrail’in soykırım, aç bırakma ve tecrit etme suçlarının durdurulması istendi.

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ İŞGAL PLANI

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesine yönelik bir plan kabul etti. Bu plan, Gazze’nin daha fazla bölgesinin işgal edilmesini ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini kapsıyor. Ayrıca, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmeyeceği ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi de bu süreçte yer alıyor. Planın kabul edilmesinin ardından yerel basına açıklamalarda bulunan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’yi kalıcı olarak işgal edeceklerini ifade etti.