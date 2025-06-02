Gazze Hükümeti, Saldırının Sorumluluğunu İnkâr Ediyor

GAZZE HÜKÜMETİNDEN İDDİALAR

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun yardım bekleyen sivilleri öldürdüğü saldırının sorumluluğunu gizlemeye çalıştığını dile getirerek, sözde silahlı kişilerin kalabalığa ateş açtığı iddiasının “tamamen uydurma” olduğunu açıkladı. Hükmete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfının dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açarak birçok sivili öldürmesindeki sorumluluğunu gizlemeye çalıştığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜLERİN GEÇERSİZLİĞİ

Açıklamada, İsrail ordusunca bir insansız hava aracıyla çekilen ve sözde silahlı kişilerin kalabalığa ateş açtığını iddia eden görüntülerin “montaj ve tamamen uydurma” olduğu ifade edildi. Videonun zamanlaması dikkat çekerek, olaydan 15 saat sonra servis edilmesinin, bu görüntülerin kamuoyunu yanıltmak amacıyla kurgulandığını gösterdiği belirtildi. Videonun Refah’ta değil, Han Yunus’un doğusunda çekildiği tespit edilirken, bu durum görüntülerin güvenilirliğini sorgulatmakla kalmayıp, İsrail’in suçu örtme çabasını da açığa çıkardığı ifade edildi.

İSRAİL’İN DAYANAKSIZ İDDİALARI

Açıklamada, olay yerindeki tanıklar ve sahada elde edilen bulguların, herhangi bir silahlı çatışma yaşanmadığını ve sivillerin doğrudan İsrail askerlerinin açtığı ateşle vurulduğunu ortaya koyduğu aktarıldı. Görüntülerde un çuvallarının yer aldığı ancak bu merkezlerin un değil, daha önce uluslararası kuruluşlardan el konulan yardımları dağıttığı vurgulandı. Bu durum, videonun içeriğinin İsrail anlatısını desteklemekten çok çürüttüğüne işaret ediyor. Ayrıca, açıklamada İsrail’in saldırıları sırasında benzer şekilde manipüle edilmiş görüntüler yayımladığı hatırlatılarak, bu videoların uluslararası toplumda artık ciddiye alınmadığı kaydedildi.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, uluslararası topluma, Gazze Şeridi’nde insani yardım bekleyenlere yönelik “toplu katliamlar” nedeniyle İsrail ve ABD’nin insani yardım dağıtım mekanizmasının durdurulması çağrısında bulundu. Açıklamada, insan hakları ihlalleri ile ilgili hukuki ve ahlaki sorumluluğun ABD ve İsrail’e ait olduğu ifade edildi. Ayrıca, “toplu katliamların bu mekanizmanın risklerini yansıttığı ve bu şekilde açlık, susuzluk ve hastalıktan bitkin düşen Filistinlilere baskı yapılmak istendiği” belirtildi. İşgal güçlerinin, Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşların yardım dağıtımına katılmasını engellediği de vurgulandı.

SON OLAYLAR VE SAYILAR

İsrail ordusu, 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD güdümlü “Gazze Yardım Vakfı” tarafından kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. Son olarak, dün Gazze Şeridi’nde gerçekleştirilen iki saldırıda 32 Filistinli hayatını kaybetmiş, 232 kişi de yaralanmıştı. Gazze hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, “Refah’taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nin ortasında bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda da en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 232 kişi yaralandı.” denildi.

BM’DEN GAZZE’DEKİ DURUM

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’da Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’nde yardım dağıtımının “ölüm tuzağına dönüştüğünü” ifade etti. Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki yardım aşamasında yaşanan durumları yalanlamaya devam etti. Cenevre kentinde “kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü” olarak kurulduğu söylenen “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın, ABD ve İsrail yönetimlerinin destek verdiği bir yapı olduğu iddia ediliyor. Bu vakfın, BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının Gazze’ye yardım konusunda saf dışı bırakılması amacıyla kurulduğu kaydediliyor.