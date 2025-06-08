Gazze Hükümeti, Yardım Güvenliğini Sağlamaya Hazır

İNSANİ YARDIM KAFİLELERİNİN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Gazze’deki hükümet, ihtiyaç sahiplerine teslim edilene kadar insani yardım kafilelerinin güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD destekli insani yardım mekanizmasının her alanda başarısız olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu mekanizmanın siyasallaşmış ve şeffaf olmayan nitelikleriyle halkın gerçek ihtiyaçlarına cevap vermediği, aksine insani krizi derinleştirdiği ve İsrail’in tahakkümünü artırdığı belirtildi.

KOORDİNE EDİLEN YARDIM FAALİYETLERİ

Ayrıca, Gazze’deki aileler ve aşiretlerle işbirliği içinde yardım faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütme kapasitesinin bulunduğu vurgulandı. Hükümetten yapılan açıklamada, “Gazze’ye girdiği andan ihtiyaç sahiplerine ulaşıncaya kadar, hırsızlık, kaos veya anarşi girişimlerini önlemek için Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmaları ve standartlarına uygun biçimde insani yardımları güvence altına almaya hazırız” denildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail ordusu, 27 Mayıs’tan bu yana “Gazze İnsani Yardım Vakfı” tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım noktalarına saldırılar düzenliyor. İlgili güçler, oluşturduğu sözde “tampon bölgelerde” yaptığı dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor. Hükümetin Medya Ofisi’nin verilerine göre, 27 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında İsrail askerlerinin bu dağıtım merkezlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 110 kişi yaşamını yitirirken, 583 kişi de yaralandı. Ayrıca, 9 Filistinlinin cesedine ulaşılamadığı belirtildi.