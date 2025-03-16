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Gazze İçin BM’ye Acil Çağrı

İSRAİL’İN ENGELLERİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Filistin Ekonomi Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma yaptığı acil çağrıda, Gazze Şeridi’nde açlık ve yoksullukla mücadele amacıyla İsrail hükümetine baskı yapılmasını talep etti. Cumartesi günü yapılan açıklamada, “Tüm dünyaya İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki insanlara su, elektrik ve gıda başta olmak üzere temel sağlık malzemelerinin ve insani ihtiyaçların girişine izin vermediğini hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN ROLÜ VURGULANIYOR

Açıklamada, “Bugün uluslararası toplumun, çeşitli organlar vasıtasıyla özellikle savaş zamanlarında vatandaşların temel ihtiyaç ve haklarını güvence altına alan uluslararası yasaları desteklemesini gerektiren istisnai koşulların olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz” vurgusu yapıldı. Gazze hükümetinin basın ofisinden Cuma günü yapılan bir diğer açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne geçişleri 13 gündür kapattığı için insani durumun kötüleştiği ve yeniden baş gösteren kıtlık konusunda uyarı yapıldı.

YARDIM SEVKİYATLARI DURDU

İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona erdiği 2 Mart’tan itibaren gıda da dahil olmak üzere yardım sevkiyatlarının Gazze’ye girişini engelleyerek durumu daha da zorlaştırıyor. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açtığı ifade ediliyor.

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