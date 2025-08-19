Gazze İçin Destek Mitingi Yapıldı

PARİS’TE DESTEK MİTİNGİ DÜZENLENDİ

Fransa’nın başkenti Paris’te, Gazze için yapılan destek mitingi, İsrail’in dayattığı açlık ve insani yardım girişlerini engellemesi karşısında gerçekleşti. Fransa Filistin Dayanışma Derneği’nin çağrısı ile Saint-Michel Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, durumu protesto etti.

GÖSTERİCİLERİN SLOGANLARI

Göstericiler, “Gazze’deki soykırıma ve dayatılan kıtlığa son” ve “İsrail’e karşı yaptırım” gibi sloganlar attı. Ayrıca, İsrail’e yönelik uluslararası yaptırımların uygulanmasını ve Gazze’den Fransa’ya öğrenci kabulünün tekrar başlatılmasını talep ettiler. Göstericiler, İsrail’in açlığı bir silah olarak kullanmasına da karşı olduklarını ifade etti.