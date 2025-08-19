Haberler

Gazze İçin Destek Mitingi Yapıldı

PARİS’TE DESTEK MİTİNGİ DÜZENLENDİ

Fransa’nın başkenti Paris’te, Gazze için yapılan destek mitingi, İsrail’in dayattığı açlık ve insani yardım girişlerini engellemesi karşısında gerçekleşti. Fransa Filistin Dayanışma Derneği’nin çağrısı ile Saint-Michel Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, durumu protesto etti.

GÖSTERİCİLERİN SLOGANLARI

Göstericiler, “Gazze’deki soykırıma ve dayatılan kıtlığa son” ve “İsrail’e karşı yaptırım” gibi sloganlar attı. Ayrıca, İsrail’e yönelik uluslararası yaptırımların uygulanmasını ve Gazze’den Fransa’ya öğrenci kabulünün tekrar başlatılmasını talep ettiler. Göstericiler, İsrail’in açlığı bir silah olarak kullanmasına da karşı olduklarını ifade etti.

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

