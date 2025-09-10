Gazze İçin İyilik Sergisi Açıldı

DOLMABAHÇE SANAT GALERİSİ’NDE AÇILAN SERGİ GAZZE İÇİN YARDIM AMAÇLI

Dolmabahçe Sanat Galerisi, Türk Kızılay ve Milli Saraylar iş birliğiyle “Gazze İçin İyilik Sergisi”ni sanatseverlere sundu. Açılışından itibaren ziyaretçilerinin büyük ilgisini çeken serginin, elde edilecek tüm gelirinin zor durumdaki Gazze halkının ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi. Sergide resim, hat sanatı, tezhip ve seramik gibi çeşitli sanat dallarından toplam 405 eser ziyaretçilerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sarılar, “Gazze için hayata geçirilen bu anlamlı sergi, sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda insanlığın vicdanına yapılan güçlü bir çağrıdır. Gazze İçin İyilik sergisi, yardımlaşmanın, merhametin ve estetik anlayışın bir araya geldiği çok özel bir dayanışma projesidir. Sergimizde yer alan 405 eserin tamamının satışından elde edilecek gelir Türk Kızılay aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Burada sergilenen her bir eser aslında bir ekmek, bir yudum su, Gazze için bir umut demektir” dedi. Sarılar, Gazze’deki insani krizden de bahsederek gıda, yetersiz beslenme ve temiz suya erişim gibi temel ihtiyaçların giderek daha da zorlaşmakta olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk Kızılay olarak Filistin Kızılay’ı ile koordineli biçimde her gün 21 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdığını kaydetti.

TIR YARDIMLARI VE GELİŞMELER

Sarar, Gazze’ye sevk edilen tır sayısının 450’yi aştığını belirtti ve bu tırların Mısır’da depolandığını söyledi. “Ne yazık ki bunlara müsaade alamadığımız için bunu Gazze’ye iletemiyoruz. Aynı zamanda içme suyu desteği sağlayarak en temel ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz. Mısır ve Ürdün üzerinden gönderilen yardım malzemelerimizden oluşan ve Kerem Şalom sınır kapısı üzerinden Gazze’ye sevk edilen tırlarımızın sayısı 450’yi aştı” şeklinde konuştu. Sarılar, bölgedeki yardımların ulaşması için çaba gösteren herkese de içten teşekkürlerini iletti.