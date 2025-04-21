“Gazze İçin Sendika Liderleri Toplandı”

ANAYASA VE SOSYAL ADALET ÜZERİNE BİR ARAYA GELDİLER

Ankara’da gerçekleştirilen “Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi” kapsamında, 41 ülkeden 200 sendika lideri Gazze’de devam eden saldırılara karşı Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilciliği önünde toplandı. Etkinlikte katılımcılar, “Savaşa hayır”, “Özgür Filistin” ve “17 bin 954 çocuk, 12 bin 365 kadın katledildi” yazılı pankartlar taşıyarak Gazze’ye yönelik saldırılara tepkilerini dile getirdi.

GAZZE’DEKİ SALDIRILAR SOYKIRIM NİTELİĞİNDE

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı basın açıklamasında Gazze’deki saldırıların yaklaşık 18 aydır sürdüğüne ve bu durumun soykırım niteliği taşıdığına dikkat çekti. Yalçın, “İsrail, uluslararası hukuku, savaş hukukunu ve en temel insan haklarını pervasızca çiğniyor. Binlerce çocuk, kadın ve sivil, hastanelerde, okullarda, mülteci kamplarında, çadırlarda acımasızca katlediliyor. Bu yaşananlar bir çatışma değil, planlı, sistematik bir yok etme girişimidir.” şeklinde konuştu.

Yalçın, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda 51 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralı sayısının 116 bini aştığını belirtti. “Ölenlerin yaklaşık yüzde 70’ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Yıkılan binaların enkazlarında hala binlerce cansız beden çıkarılmayı bekliyor.” dedi. Sağlık tesislerinin yok edilmesi, sağlık çalışanlarının hedef alınması ve insani yardım gönüllülerinin öldürülmesi gibi durumların da yaşandığını ifade etti.

ULUSLARARASI TOPLUMUN ÇİFTE STANDARDINA TEPKİ

Yalçın, Gazze’de yalnızca bombalarla değil, gıda ve ilaç ambargosuyla da bir yok etme politikası uygulandığını vurguladı. “Uluslararası toplumun çifte standardı kabul edilemez. Birleşmiş Milletler’e sesleniyoruz, İsrail’in katliamları derhal durdurulmalıdır. Kınama mesajları değil, artık somut adımlar istiyoruz.” diye ekledi. Ayrıca, Gazze’de işlenen savaş suçlarının sorumlularının yargılanması ve cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Litvanya İşçi Federasyonu Başkanı Jelena Soms ve Filistin İşçi Sendikası Genel Sekreteri Ghanfi Zidan Nima, Gazze’de yaşanan olayların insanlık suçu olduğunu belirterek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Açıklamanın ardından, Gazze’de yaşamını yitirenler anısına BM Türkiye Temsilciliği önüne siyah çelenk bırakıldı.