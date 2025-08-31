Gazze İçin Yeni Yardım Gemisi Yolda

AKDENİZ’DE BULUŞAN AKTİVİSTLER

44 ülkeden binlerce aktivist, çok sayıda gemi ile çeşitli limanlardan yola çıkarak Akdeniz’de buluşmak için hazırlık yapıyor. Tek hedefleri ise İsrail’in Gazze ablukasını aşmak. Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının işbirliğiyle oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, çok sayıda gemi ile Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere hareket etmeye hazırlanıyor. Avrupa’nın birden fazla limanından çıkacak olan gemilerden biri Barcelona’da yer alıyor ve aktivistler seyahatten önce son hazırlıklarını tamamlıyor. Filoda Türk aktivistlerin de yer aldığı belirtiliyor.

İNSANLARIN YOĞUN İLGİSİ

Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Hüseyin Durmaz, hazırlıkların tamamlandığını ve yola çıkacaklarını bildirdi. “İsrail müdahalesi durumunda dikkat edilmesi gereken noktalar ve olası senaryolar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Eğitim süreçleri her yönüyle devam ediyor” diyen Durmaz, çok sayıda geminin denize açılacağını ve sefere 44 ülkeden insanların katılacağını açıkladı. Filonun yolculuğuna olan ilginin yüksek olduğunu vurgulayan Hüseyin Durmaz, “Binlerce aktivist bu görevde yer alacak. Karadakileri de hesapladığımızda bu rakam çok daha büyük bir boyuta ulaşıyor. 500 bine yakın bir başvuru oldu, inanılmaz bir talep mevcut” şeklinde konuştu. Daha önce, İsrail’in Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Hanzala gemisine de uluslararası sularda müdahale ettiği ve gemideki aktivistlerin sınır dışı edildiği belirtiliyor.