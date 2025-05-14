Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail’i Suçladı

GAZZE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Gazze İçişleri Bakanlığı, hasta ve yerinden edilmiş sivillerin barındığı bölgelere yönelik saldırı tehdidinde bulunan İsrail’i, halkı zorla evlerinden göç ettirerek uluslararası hukuku çiğnemekle suçluyor. Bakanlık, “İsrail işgal güçlerini, hiçbir gerekçe olmadan vatandaşları evlerinden zorla göç ettirerek işlediği bu suça dair tamamen sorumlu tutuyoruz.” açıklamasında bulundu.

İSRAİL ORDUSUNDAN SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, önceki gün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze İslam Üniversitesi de dahil olmak üzere Gazze kentindeki çeşitli okul ve Şifa Hastanesi’ne saldırı düzenleme niyetinde olduklarını duyurmuştu. İsrail ordusu, tehdit ettiği bölgedeki 7 Filistinli vatandaşın isimlerini yayımlayarak, bu kişilerin Hamas ve İslami Cihad üyesi olduğunu, Hamas’ın Gazze’deki sivil binalarda hastane, okul ve sivil merkezlerde askeri faaliyetler yürüttüğünü öne sürdü.

GAZZE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN CEVAP

Gazze İçişleri Bakanlığı, bu iddiaları reddederek, “İsrail’in sivillere yönelik tehdit açıklamasında dile getirdiği tüm iddialar temelsizdir.” açıklamasını yaptı. Bakanlık, İsrail’in bu tür iftiralarla sivilleri evlerinden çıkmaya zorladığını ve bunun işgal politikalarının bir parçası olduğunu belirtti. Bu gün aynı zamanda Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi de, İsrail’in hastanelere yönelik saldırılarını meşrulaştırmak adına sürekli tekrar eden asılsız iddialar ortaya attığını vurguladı.

BM VERİLERİ VE SON GELİŞMELER

İsrail ordusu, 19 aydır havadan ve karadan şiddetli saldırılar gerçekleştirdiği Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki 4 okul, bir üniversite ve bir hastaneye saldırı tehdidi iletti. Adraee’nin hedef aldığını duyurduğu yapılar, Gazze kentinin yoğun yerleşim alanlarında, Rimal Mahallesi’nde yer alıyor. İsrail ordusunun tehdit ettiği bölgeler, Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı noktalar olarak biliniyor. Birleşmiş Milletler’in paylaştığı verilere göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Gazze’deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90’ı en az bir kere yerinden edildi. İsrail ordusu, 19 Ocak’taki ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı Gazze Şeridi’ne tekrar şiddetli saldırılar başlattı.