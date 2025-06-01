Gazze İnsani Yardım Vakfı Hakkında Bilgi

GÜNEY GAZZE’DE YAŞANAN KAYIPLAR

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail’in etkisi altındaki “Gazze İnsani Yardım Vakfı” aracılığıyla Gazze Şeridi’nin güneyi ve orta kesiminde oluşturulan sözde insani yardım merkezlerinde yaşanan can kayıplarına dair bilgi verdi. Bakanlık, bu yardım mekanizması kapsamında 29 Mayıs’ta 1, 30 Mayıs’ta ise 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplamda ölü sayısının 17’ye ulaştığını, 86 kişinin yaralandığını ve 5 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı.

YARDIMDAKİ ŞİDDET OLAYI

“Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın 27 Mayıs’ta faaliyetlerine başladığı duyurulurken, bu vakıf kontrolündeki bir dağıtım noktasında ABD’li yetkililer, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak amacıyla havaya ateş açtı. Böylelikle yardım dağıtımı sırasında meydana gelen şiddet olayları dikkat çekti.

ULUSLARARASI KAYNAKLARDAKİ ENDİŞELER

Bu yılın Şubat ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde “kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü” olarak kurulan “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın arkasında, ABD ve İsrail yönetimlerinin bulunduğu belirtiliyor. Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf ile Gazze’ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının devre dışı bırakılması hedefleniyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze’deki Filistin hükümeti, bu vakfın Tel Aviv yönetiminin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini bildiriyor.

DİREKTÖRÜN İSTİFASI VE AÇIKLAMALARI

Vakıf, ABD tarafından “bağımsız” olarak nitelendirilse de, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurdu. Wood, yardım planının “insani ilkelerle bağdaşmadığını” vurgulayarak, “tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini” belirtti.