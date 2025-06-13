Gazze İnsanı Zor Durumda Kalıyor

GAZZE’DEKİ İNSANİ YARDIM DURUMU

GAZZE, 13 Haziran (Xinhua) — Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’deki insani yardım sistemlerini “aşağılayıcı” ve “küçük düşürücü” diye tanımlıyor. Kötüleşen şartların açlık krizini derinleştirdiği ve sivil yaşamını tehlikeye attığı konusunda uyarıyor. Lazzarini, X’te yaptığı paylaşımda Gazze’deki durumu distopik bir “Açlık Oyunları”na benzetiyor. Yeni yardım dağıtım yöntemlerinin insanların yaşamını tehlikeye soktuğunu ve artan gıda güvensizliğine çözüm sunmadığını belirtiyor.

İNSANİ YARDIM ÇALIŞANLARI İÇİN KORUMA ÇAĞRISI

Lazzarini, “UNRWA dahil BM kuruluşları, onurlu ve güvenli bir yardımın sağlanması için gerekli bilgi birikimi, uzmanlık ve toplumsal güvene sahiptir” diyerek, insani yardım çalışanları için koruma ve engelsiz erişim talep ediyor. Bu açıklamalar, İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (GHF) yardım dağıtım noktaları yakınında meydana gelen ve birçok can kaybına sebep olan olayların ardından duyuruldu.

GHA VE YEREL SORUNLAR

Gazze’deki sağlık yetkilileri, perşembe günü insani yardıma erişim sağlamaya çalışan en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 290’dan fazla insanın da yaralandığını bildirdi. Gazze halkı ve yerel otoriteler, Birleşmiş Milletler ile önde gelen uluslararası yardım kuruluşlarından bağımsız olarak faaliyet gösteren GHF’yi, Filistinlilerin onurunu zedelemek ve uzun süre sahada bulunan yardım kuruluşlarını devre dışı bırakmakla suçluyor.